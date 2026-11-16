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Roma, due persone aggredite con un machete in strada a Tor Pignattara: fermato 25enne

AdnKronos

Roma, due persone aggredite con un machete in strada a Tor Pignattara: fermato 25enne

Lun, 16/11/2026 - 08:05

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(Adnkronos) – Nella tarda serata di ieri due persone di origini marocchine sono state aggredite a colpi di machete in strada a Tor Pignattara, a Roma. La polizia di Stato è intervenuta in via Galeazzo Alessi intorno alle 20, quando un tunisino di 25 anni ha aggredito i due marocchini con un machete. Il giovane è stato trovato nelle vicinanze del luogo dell'aggressione ed è in stato di fermo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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