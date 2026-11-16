Marianopoli. Parte il servizio mensa: entro il 20 novembre la presentazione delle istanze di ammissione

MARIANOPOLI. I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del Comune di Marianopoli, interessati al servizio della mensa scolastica per l’anno scolastico 2026/2027, possono presentare istanza di ammissione al servizio, entro venerdì 20 Novembre 2026.
Lo ha comunicato il sindaco Salvatore Noto. Il modello della domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune, nelle ore d’ufficio, o scaricato dal sito www.comune.marianopoli.cl.it – sezione avvisi.