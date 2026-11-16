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Crisi idrica e acque inquinate a Caltanissetta e in 5 Comuni del Nisseno, Janni: “È emergenza”

Redazione 3

Crisi idrica e acque inquinate a Caltanissetta e in 5 Comuni del Nisseno, Janni: “È emergenza”

Lun, 16/11/2026 - 12:14

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“Crisi idrica e acque inquinate – da ben 12 giorni – a Caltanissetta e in altri cinque Comuni del Nisseno: San Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Bompensiere e Milena. Dalle autorità competenti nessuna risposta agli interrogativi dei cittadini. È emergenza! Normativamente riconosciuta come «deficit idrico» (art. 16, comma 1, del Codice della Protezione civile), serpeggiante ed infima (subdola), di tipo «B» (art. 7 del Codice «emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo»), ma nessuno delle Autorità preposte e responsabili intende riconoscerlo. Dunque?” Così in una nota Prof. Leandro Janni, vicepresidente regionale di Italia Nostra Sicilia

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