SuperEnalotto, Sicilia protagonista: tra Palermo e Catania centrati due “5” per oltre 128mila euro

La Sicilia festeggia con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026 sono stati realizzati due “5” per un totale di 128.757,79 euro. Nel concorso di sabato, presso il “Bar Fuelpower Bagheria” in Piazza Leonardo Sciascia a Palermo, è stato centrato un “5” da 95.536,15 euro. Venerdì, invece, realizzato un “5” da 33.221,64 euro presso la “Tabaccheria” in Viale Mario Rapisardi, 418 a Catania.L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 17 novembre, sale a 55,1 milioni di euro.