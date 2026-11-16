Salute

Caltanissetta. Nuovi controlli dell’acqua in distribuzione

Redazione 1

Caltanissetta. Nuovi controlli dell’acqua in distribuzione

Lun, 16/11/2026 - 14:54

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CALTANISSETTA. A seguito del totale ripristino delle forniture da parte del gestore sovrambito Siciliacque, avvenuta tra sabato e domenica scorsi, caltaqua ha provveduto stamattina ad effettuare ulteriori campionamenti per la verifica dei parametri di qualità dell’acqua in distribuzione, in considerazione della vigente ordinanza di non potabilità per il lievissimo sforamento del parametro trialometani totali, i cui risultati saranno comunicati entro oggi ai soggetti competenti.

Contestualmente, sempre questa mattina, sono stati effettuati anche i campionamenti da parte dell’Autorità Sanitaria. Caltaqua provvederà tempestivamente a fornire tutti gli opportuni aggiornamenti.

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