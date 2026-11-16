Montedoro. Gran successo per la Sagra della Guastedda in piazza Europa

MONTEDORO. Grande successo a Montedoro per la Sagra della Guastedda che ieri sera ha animato Piazza Europa nel cuore del centro storico. L’evento, inserito nel circuito enogastronomico regionale “Le vie del cibo della lunga vita”, ha celebrato una delle tradizioni culinarie più importanti del territorio: la guastedda (o vastedda), un tipico dolce legato storicamente ai festeggiamenti di San Martino.

Il programma ha previsto la degustazione della classica guastedda montedorese, preparata secondo ricette tradizionali tramandate in famiglia, insieme ad altri prodotti tipici locali a km 0 e della dieta mediterranea. Le degustazioni sono state accompagnate da musica popolare siciliana, canti tradizionali e momenti dedicati al racconto delle antiche ricette. Il sindaco Renzo Bufalino ricorda che si tratta della seconda edizione della sagra, animata anche quest’anno dalle donne della Casa della Donna “Noela Carlotta”: “È una tradizione che abbiamo riscoperto e che vogliamo tramandare alle prossime generazioni. Un piatto semplice, ma che nella sua semplicità ha il proprio gusto”.

Il primo cittadino ha ricordato anche le altre attrattive del paese: “A Montedoro è possibile fare esperienze uniche. Siamo sede di un osservatorio astronomico, di un planetario e di un museo dello zolfo: si possono scoprire i sapori e anche le tradizioni. Questa sera c’è in più la possibilità di gustare un piatto che affonda nelle radici della nostra tradizione”.