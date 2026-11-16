Sabato, nell’accogliente “Casa del Caffè” di via Rosso di San Secondo 52, si è giocato il terzo Open di “Eclettica in Tour”, che vuole portare il gioco del Risiko! in giro per la Città di Caltanissetta. Il torneo ha visto la partecipazione di dodici tra giocatrici e giocatori con una rappresentanza di giocatori palermitani che hanno partecipato anche ai precedenti due Open di “Eclettica in Tour” giocati da Magic Lizard in via De Gasperi.

Si è iniziato a fare rotolare i dadi alle 15,30 concludendo il torneo con la fine della seconda partita alle 20,30. Infatti si giocava al meglio delle due partite che generavano una classifica che alla fine della serata ha visto vincere Andrea Kiswarday seguito da Aurelio Mazzè in terza posizione Giulia Gulino. Nella classifica generale dei primi tre tornei Open sinora giocati (se ne giocheranno almeno altri due da qui alla fine della stagione 2026), composta da 18 giocatori, primo è Aurelio Mazzè del Club Eagles di Palermo secondo a pochi punti di distanza Andrea Kiswarday, il quale con quest’ultima vittoria di domenica conferma la sua prima posizione del Ranking Nazionale Live 2026. Il Ranking nazionale Live è una classifica di tutti le giocatrici ed i giocatori di Risiko! che hanno partecipato a tornei live, la classifica è composta da più di 1500 giocatori che si contendono durante l’anno il prestigioso titolo.

Giovedì 19 alle ore 20.00 (start 20.15), presso Eclettica Street Factory, sede storica del Club nisseno si giocherà il terzo turno del campionato periodico interno giunto alla sua ventiseiesima edizione. Il precedente turno ha visto la vittoria ai tavoli di: Calogero Maira, Vincenzo Falzone e Andrea Kiswarday che raggiunge la vetta della classifica, a pochissimi punti di distanza, cinque, seconda Maria Pia Matraxia, terzo Giancarlo Ciulla. Il torneo prevede cinque turni di gioco con lo scarto di un risultato (peggior risultato o assenza).

“Ancora ci sono tre turni di gioco alla fine del torneo, – dichiarano dal direttivo – tutto può succedere e la classifica potrebbe cambiare, anche in virtù dello scarto di un risultato, che potrebbe agevolare chi è indietro nella classifica. Il torneo troverà in giorno 18 dicembre la sua finale e mancano tre turni alla qualificazione. Per chi volesse partecipare è ancora in tempo per iscriversi o telefonando al 351 1422212 o recandosi giovedì prossimo per le 20.00 presso Eclettica di via Rochester o, infine, collegandosi con i canali social del Club”.

I premi vengono realizzati dalle mani esperte di Maria Pia Matraxia, artista ceramista socia e componente del direttivo del Risiko! Club Eclettica.