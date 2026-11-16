Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, gli eventi in programma

La Squadra per il Campionato Nazionale a squadre di Risiko tra i 32 Club di Risiko Ufficiale dello stivale è ormai pronta a partire. Questo Sabato e Domenica 21 e 22 novembre la competizione più attesa dell’anno vedrà il suo svolgersi ad Arenzano (Genova), organizzata dal Risiko Club Ufficiale “Borgo Pila” di Genova, che presso la sede di gioco del Grand Hotel “Arenzano”, a 24 km da Genova, ospiterà circa 160 giocatori e i loro accompagnatori, nella 19° edizione del Torneo nazionale che, al termine di 3 turni di gioco divisi tra Sabato e Domenica, eleggerà il nuovo Club campione d’Italia, successore dell’attuale Club campione l’RCU “Eagles” di Palermo, che ha vinto il Torneo l’anno scorso a Bergamo. Solo 3 squadre sono riuscite nelle passate edizioni a vincere il Torneo a squadre per due anni consecutivi (Latina, Barletta e Castelfranco Veneto). L’anno scorso a Bergamo, la prima storica partecipazione del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” dopo la promozione a Club Ufficiale, ha visto i giocatori e le giocatrici verdi amaranto tornare a casa con un ottimo sedicesimo posto sulle 30 squadre presenti. Quest’anno, con una squadra composta da Gianluigi Orlando, che avrà anche l’onore di essere il Capitano, Ornella Turno, Luigi Cumbo, Alessio Sansoni e Annamaria Dell’Aiera, sarà una trasferta molto impegnativa e complessa dal punto di vista della competizione, ed il Club avrà come scopo principale quello di tornare a casa senza il cucchiaio di legno al seguito. Ma, alla fine, tutto il Club è sicuro che lo scopo principale sarà raggiunto. Divertirsi e vivere due giorni in amicizia con le tante realtà ludiche sparse nella nostra Italia. Prima della partenza per Genova fissata per venerdì 20 novembre, altri eventi attendono i giocatori e le giocatrici del RCU Il Pifferaio questa settimana. Domani sera, martedì 17 novembre, ci sarà la seconda data sancataldese del 2° Torneo Multiclub “Master of Sicily”, al quale partecipano tutti i 7 Club di Risiko Siciliani, e mercoledì 18 novembre ci sarà il sesto e ultimo turno conclusivo del Torneo 1 della Combinata di Natale 2026, con la finale tra i primi quattro giocatori della classifica Mariella Brucculeri, Andrea Kiswarday, Giuseppe Ippolito e Gabriele Taschetti. In entrambe le serate i tavoli da gioco saranno aperti a tutti coloro che vorranno giocare al Risiko da Torneo e, ad eccezione del tavolo della finale, tutti potranno giocare la partita insieme ai giocatori del Club, e prendere parte a questo bellissimo mondo di carretti colorati. Chiunque vorrà partecipare alle attività del Club “Il Pifferaio”, già da questo martedì 17 novembre e, in generale, alle varie attività di gioco del RCU Il Pifferaio, potrà contattare i referenti del Club: Alessio Sansoni (tel. 371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel. 3291110564). Ci si può iscrivere e rimanere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club) e sul nuovo canale YouTube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio. Su questi canali saranno pubblicati i regolamenti dei tornei e tutte le foto, i video, le classifiche e i resoconti dei vari eventi che via via vengono organizzati.