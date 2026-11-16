Caltanissetta. Collegamento tra via Romita e via Rochester, Fornasero e Vagginelli: “Opera strategica, si acceleri la realizzazione”

Caltanissetta. Attraverso una nota, l’arch. Mauro Fornasero e il consigliere comunale Carlo Vagginelli intervengono in merito al collegamento stradaleVia Romita-Via Rochester. Di seguito il testo integrale della nota.

Nel 2023 i promotori della petizione “Vogliamo il collegamento tra la via Romita e la

via Rochester” arch. Mauro Fornasero e il compianto arch. Giancarlo La Rocca,

raccolsero circa 850 firme per sollecitare la realizzazione del collegamento stradale

Via Romita-Via Rochester, arteria considerata fondamentale per unire la parte sud e

nord della città, e bypassare il percorso attraverso il centro storico, essendo inoltre

diventata insufficiente la via delle Calcare, che tra l’altro non consente il transito ai

mezzi oltre una certa stazza.

La rilevanza di tale opera è confermata, tra l’altro, dal suo inserimento nel Piano

regolatore generale approvato nel 2005 e dalla presentazione di un primo progetto

avente tale finalità, finanziato con decreto del Ministero dell’Economia e del

Ministero delle Infrastrutture del 30/12/2021.

L’arch. Mauro Fornasero, volendo portare avanti l’iniziativa per il bene della città e

anche perché tutto l’impegno speso con l’arch. La Rocca non sia vanificato, si è

messo in contatto il Consigliere Comunale Carlo Vagginelli, concordando

un’interrogazione allo scopo di avere notizie pubbliche e certe in merito allo stato di

avanzamento del progetto di completamento della Via Romita con Via Rochester.

Tale interrogazione si è resa necessaria in quanto, con delibera n. 27/2025, la Giunta

comunale ha definito un preciso cronoprogramma dei lavori necessari per la

progettazione e la realizzazione del collegamento stradale tra la via Romita e la via

Rochester, fissando un termine di quattro mesi per il completamento dei preventivi

studi di carattere geologico.

Decorso il termine, quindi, è stata presentata un’interrogazione finalizzata a

conoscere lo stato di avanzamento delle indagini geologiche di carattere

preliminare, ma anche verificare quali iniziative siano state adottate

dall’Amministrazione comunale per dotarsi del personale e delle risorse necessarie

alla realizzazione di quest’opera.

L’Assessore competente, Ing. Calogero Adornetto, con risposta del 19/09/2026 ha

ribadito che l’Amministrazione comunale condivide il carattere strategico di questo

intervento infrastrutturale, ritenendolo fondamentale per migliorare la viabilità

della città ed ha comunicato che alla data di redazione della risposta era in corso

una necessaria interlocuzione con gli uffici dell’Assessorato regionale alle infrastrutture e alla mobilità per l’assegnazione delle risorse da impiegare nello

svolgimento delle indagini geologiche.

Con riferimento alle risorse ed al personale necessario per garantire l’avanzamento

dell’opera senza sovraccaricare la struttura interna, l’Assessore ha dichiarato che

l’intenzione dell’Amministrazione è quella di procedere ai sensi dell’art. 44 del D.lgs.

n. 36/2023, utilizzando la metodologia dell’Appalto Integrato per affidare la

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori a un unico operatore economico

esterno e non gravare sull’organico dell’Ente.

Stando alle informazioni ricevute, Fornasero e Vagginelli intendono ribadire il valore

strategico del collegamento stradale tra via Romita e via Rochester, un’opera che –

una volta realizzata – consentirebbe di velocizzare e fluidificare la circolazione

cittadina, riducendo l’impatto ambientale e semplificando la vita ai cittadini. Di

fronte alla assoluta rilevanza di quest’opera infrastrutturale, è evidente le pur

comprensibili procedure burocratiche non possono dilungare oltre ogni limite la

durata della progettazione e della cantierizzazione dell’intervento.

Per questo motivo, nel ringraziare l’Assessore Adornetto per la puntualità della

risposta, Fornasero e Vagginelli sollecitano l’Amministrazione comunale e gli Uffici

regionali ad ogni azione che consenta accelerare la realizzazione di quest’opera ed a

tal fine, si rendono disponibili a qualsiasi forma di collaborazione sia ritenuta utile

per il conseguimento di questo obiettivo. Arch. Mauro Fornasero, Avv. Carlo Vagginelli.