Sicilia, Mattarella a Palermo per la Giornata della lotta contro la criminalità organizzata transnazionale

Questa mattina, dalle 11, Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Palermo ospiterà un la ”Giornata internazionale per la Prevenzione e la Lotta ad ogni forma di criminalità organizzata transnazionale”. All’evento sarà presente il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. L’iniziativa è promossa congiuntamente dalla Corte di Appello di Palermo (presieduta da Antonio Balsamo), dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (diretta da Giovanni Melillo) e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo (presieduto da Dario Greco). L’incontro si inserisce nel solco della Risoluzione 78/267, adottata il 21 marzo 2024 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha istituito la Giornata per il 15 novembre di ogni anno. La data coincide con l’anniversario dell’approvazione della Convenzione di Palermo (UNTOC) nel 2000 e rende un solenne omaggio al magistrato Giovanni Falcone, il cui intuito e rigore metodologico hanno tracciato la strada per la cooperazione giudiziaria internazionale moderna. (Ter/Adnkronos)