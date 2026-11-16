Beni culturali, entrano in servizio dieci nuovi archeologi. Scarpinato: «Dopo trent’anni si è aperta una nuova stagione di concorsi in Sicilia»

Sono entrati in servizio oggi i dieci archeologi vincitori del concorso bandito dalla Regione Siciliana, assunti a tempo pieno e indeterminato. A loro si aggiungeranno, nelle prossime settimane, altri dieci archeologi attraverso lo scorrimento della graduatoria, in base alle disponibilità previste dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026. L’assessore ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, ha voluto accogliere i nuovi assunti nella sede dell’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana.

«Ho voluto fortemente questa selezione – ha detto Scarpinato – perché la Sicilia ha bisogno di archeologi che si dedichino alla tutela del suo patrimonio. Grazie all’accordo Stato-Regione, dopo trent’anni si è aperta finalmente una nuova stagione di concorsi in Sicilia. Do il benvenuto ai dieci archeologi che oggi prendono servizio. Li attende un lavoro di grande responsabilità e sono certo che, con le loro competenze e il loro impegno, sapranno dare nuova linfa alla ricerca archeologica e alla valorizzazione dei nostri siti».