Santa Caterina. Interesse, partecipazione e riflessione alla presentazione del volume “Vangelo e Politica” di Rocco Gumina

SANTA CATERINA. Ha riscosso parecchio interesse la presentazione del volume “Vangelo e politica” di Rocco Gumina a Santa Caterina. S’è trattato di una bella occasione di confronto e riflessione sull’importanza della buona politica, sull’impegno dei cristiani e sul valore del bene comune. Un incontro partecipato e ricco di spunti, che ha unito cultura, fede e impegno civile.

Presenti, oltre al sindaco, anche il Direttore della Biblioteca Vito Pietro Giangreco, l’Arciprete di Santa Caterina Villarmosa Don Mario Alcamo e l’Assessore alla Cultura Angela Marotta che sono stati tra coloro che hanno organizzato l’iniziativa. Il sindaco ha anche ringraziato i relatori Don Lillo Panepinto e Dott. Giuseppe Canale e, naturalmente, l’autore Rocco Gumina per il prezioso e ricco contributo alla riflessione.