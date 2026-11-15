Qualità della vita, Caltanissetta lascia la coda della classifica: balzo record sulla sicurezza e sanità da top 25

I numeri parlano chiaro e raccontano una provincia in pieno movimento. La 28ª edizione dell’indagine sulla Qualità della vita 2026, curata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma su 107 province italiane attraverso 92 indicatori, certifica la risalita di Caltanissetta al 104° posto.
Un balzo in avanti di 3 posizioni rispetto al 107° gradino del 2025 che non rappresenta soltanto l’uscita dall’ultimo posto nazionale — ora occupato da Taranto, preceduta da Crotone e Foggia — ma poggia su balzi statistici straordinari in diversi comparti chiave.
Analizzando nel dettaglio i 9 ambiti dell’indagine, Caltanissetta migliora o mantiene la propria posizione in ben 6 dimensioni su 9, mettendo a segno autentici exploit sul fronte della sicurezza, del lavoro e della coesione sociale:
|Dimensione d’analisi
|Posizione 2026
|Posizione 2025
|Variazione
|Trend
|Sistema salute
|22°
|21°
|-1
|Eccellenza nazionale (top 25)
|Reati e sicurezza
|43°
|83°
|+40
|Balzo record nella metà alta d’Italia
|Popolazione
|87°
|83°
|-4
|Tenuta demografica relativa
|Affari e lavoro
|93°
|102°
|+9
|Forte recupero produttivo
|Sicurezza sociale
|96°
|104°
|+8
|Crescita della rete di protezione
|Reddito e ricchezza
|97°
|98°
|+1
|Segnale positivo sul potere d’acquisto
|Ambiente
|99°
|99°
|=
|Stabilità degli indicatori ecologici
|Turismo, intrattenimento e cultura
|102°
|97°
|-5
|Ampi margini di valorizzazione
|Istruzione e formazione
|106°
|106°
|=
|Sfida principale su cui investire
- Il boom della sicurezza (+40 posizioni): È il dato più eclatante dell’intero rapporto per il territorio nisseno. Nella dimensione Reati e sicurezza, Caltanissetta compie una scalata vertiginosa passando dall’83° al 43° posto nazionale, entrando a pieno titolo nella metà più sicura delle province italiane.
- La conferma del Sistema Salute (22° posto): La sanità provinciale si conferma un autentico fiore all’occhiello nel panorama del Mezzogiorno. Con il 22° posto assoluto su 107 province — subito dietro grandi poli come Catania (11ª) e Palermo (13ª) — Caltanissetta supera decine di realtà del Centro-Nord per dotazione e qualità delle strutture ospedaliere.
- Il risveglio economico e sociale (+9 e +8 posizioni): In un Mezzogiorno spesso in affanno sul fronte occupazionale, la provincia nissena inverte la tendenza. Guadagna 9 posizioni in Affari e lavoro (salendo dal 102° al 93° posto, meglio di realtà siciliane come Siracusa 96ª, Palermo 100ª e Agrigento 107ª) e scala 8 gradini nella Sicurezza sociale (dal 104° al 96° posto), accompagnata da un ulteriore passo avanti in Reddito e ricchezza (97° posto, +1 rispetto al 2025).
Le sfide che diventano opportunità
I numeri evidenziano anche dove concentrare le energie per proseguire la risalita: l’ambito Istruzione e formazione (106° posto, dove pesa l’indicatore sulle competenze numeriche adeguate degli studenti, fermo al 33,4%) e il comparto Turismo, intrattenimento e cultura (102° posto).
Proprio la solidità dimostrata nella salute, la netta risalita nella sicurezza e i segnali di vivacità sul fronte economico dimostrano che la provincia ha già acceso i motori. Con basi così concrete, Caltanissetta ha tutte le carte in regola per trasformare anche questi ultimi indicatori in nuovi punti di forza nei prossimi anni.
Classifiche di riferimento https://qualitadellavita.italiaoggi.it/