Qualità della vita, Caltanissetta lascia la coda della classifica: balzo record sulla sicurezza e sanità da top 25

I numeri parlano chiaro e raccontano una provincia in pieno movimento. La 28ª edizione dell’indagine sulla Qualità della vita 2026, curata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma su 107 province italiane attraverso 92 indicatori, certifica la risalita di Caltanissetta al 104° posto.

Un balzo in avanti di 3 posizioni rispetto al 107° gradino del 2025 che non rappresenta soltanto l’uscita dall’ultimo posto nazionale — ora occupato da Taranto, preceduta da Crotone e Foggia — ma poggia su balzi statistici straordinari in diversi comparti chiave.

Analizzando nel dettaglio i 9 ambiti dell’indagine, Caltanissetta migliora o mantiene la propria posizione in ben 6 dimensioni su 9, mettendo a segno autentici exploit sul fronte della sicurezza, del lavoro e della coesione sociale:

Dimensione d’analisi Posizione 2026 Posizione 2025 Variazione Trend Sistema salute 22° 21° -1 Eccellenza nazionale (top 25) Reati e sicurezza 43° 83° +40 Balzo record nella metà alta d’Italia Popolazione 87° 83° -4 Tenuta demografica relativa Affari e lavoro 93° 102° +9 Forte recupero produttivo Sicurezza sociale 96° 104° +8 Crescita della rete di protezione Reddito e ricchezza 97° 98° +1 Segnale positivo sul potere d’acquisto Ambiente 99° 99° = Stabilità degli indicatori ecologici Turismo, intrattenimento e cultura 102° 97° -5 Ampi margini di valorizzazione Istruzione e formazione 106° 106° = Sfida principale su cui investire

Il boom della sicurezza (+40 posizioni): È il dato più eclatante dell’intero rapporto per il territorio nisseno. Nella dimensione Reati e sicurezza, Caltanissetta compie una scalata vertiginosa passando dall’ 83° al 43° posto nazionale , entrando a pieno titolo nella metà più sicura delle province italiane.

È il dato più eclatante dell’intero rapporto per il territorio nisseno. Nella dimensione Reati e sicurezza, Caltanissetta compie una scalata vertiginosa passando dall’ , entrando a pieno titolo nella metà più sicura delle province italiane. La conferma del Sistema Salute (22° posto): La sanità provinciale si conferma un autentico fiore all’occhiello nel panorama del Mezzogiorno. Con il 22° posto assoluto su 107 province — subito dietro grandi poli come Catania (11ª) e Palermo (13ª) — Caltanissetta supera decine di realtà del Centro-Nord per dotazione e qualità delle strutture ospedaliere.

La sanità provinciale si conferma un autentico fiore all’occhiello nel panorama del Mezzogiorno. Con il su 107 province — subito dietro grandi poli come Catania (11ª) e Palermo (13ª) — Caltanissetta supera decine di realtà del Centro-Nord per dotazione e qualità delle strutture ospedaliere. Il risveglio economico e sociale (+9 e +8 posizioni): In un Mezzogiorno spesso in affanno sul fronte occupazionale, la provincia nissena inverte la tendenza. Guadagna 9 posizioni in Affari e lavoro (salendo dal 102° al 93° posto, meglio di realtà siciliane come Siracusa 96ª, Palermo 100ª e Agrigento 107ª) e scala 8 gradini nella Sicurezza sociale (dal 104° al 96° posto), accompagnata da un ulteriore passo avanti in Reddito e ricchezza (97° posto, +1 rispetto al 2025).

Le sfide che diventano opportunità

I numeri evidenziano anche dove concentrare le energie per proseguire la risalita: l’ambito Istruzione e formazione (106° posto, dove pesa l’indicatore sulle competenze numeriche adeguate degli studenti, fermo al 33,4%) e il comparto Turismo, intrattenimento e cultura (102° posto).

Proprio la solidità dimostrata nella salute, la netta risalita nella sicurezza e i segnali di vivacità sul fronte economico dimostrano che la provincia ha già acceso i motori. Con basi così concrete, Caltanissetta ha tutte le carte in regola per trasformare anche questi ultimi indicatori in nuovi punti di forza nei prossimi anni.

Classifiche di riferimento https://qualitadellavita.italiaoggi.it/