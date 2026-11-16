La VII direzione Politiche Sociali, Socio Sanitarie e Scuola del Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che sono stati riaperti i termini per le iscrizioni agli asili nido comunali relativamente all’anno educativo 2026/2027.
A seguito dello scorrimento della graduatoria e della rinuncia degli aventi diritto restano ancora disponibili un posto nel reparto lattanti (3-12 mesi) nell’asilo nido “Colajanni” e un posto nel reparto divezzi (13-36 mesi) nell’asilo nido “S. Barbara”.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di ammissione, l’autocertificazione e gli eventuali allegati devono pervenire
entro le ore 12:00 del 04 Dicembre 2026 e consegnate tramite una delle seguenti modalità:
– Invio tramite pec all’indirizzo direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it
nell’oggetto deve essere riportata la seguente dicitura “Domanda d’iscrizione asilo nido
anno 2026/2027”;
– inviando, in forma cartacea, tramite Raccomandata A/R, al Signor Sindaco del
Comune di Caltanissetta Direzione VII Politiche Sociali Socio Sanitarie e Scuola C/so
Umberto 134.
Nel plico contenente la documentazione dovrà essere riportato il mittente e la
seguente dicitura “Domanda d’iscrizione asilo nido anno 2026/2027”.
– presentando la domanda, con annessa documentazione, all’ufficio Protocollo del
Comune di Caltanissetta (Corso Umberto I).
Il modello per presentare la domanda e il bando potrà essere scaricato sul sito internet www.comune.caltanissetta.it o richiesto, in forma cartacea, allo sportello della Direzione Politiche Sociali Socio sanitarie e Scuola ( in Via A. De Gasperi, 27)
Si ricorda agli interessati che la domanda d’iscrizione agli asili comunali va compilata in ogni sua parte indicando, con una X i casi che ricorrono.
Le domande incomplete o sprovviste di documentazione non verranno accolte.