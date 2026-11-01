Trionfo Errani-Paolini a Tokyo, sconfitte in finale Dabrowski-Stefani

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Semplicemente perfette. In un’ora esatta di partita Sara Errani e Jasmine Paolini si sono prese il titolo del “Toray Pan Pacific Open”, il WTA 500 che si è concluso sul cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo, in Giappone. In finale – la prima per una coppia tutta italiana nel torneo nipponico – le azzurre (rispettivamente n.15 e n.30 in doppio), fresche di qualificazione alle WTA Finals, hanno liquidato per 6-2, 6-2 la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani (n.4 e n.3), regine del ranking di specialità, interrompendo una serie positiva che durava da 16 partite. Le azzurre vanno così in doppia cifra con i titoli conquistati insieme (10).

“Innanzitutto complimenti alle nostre avversarie che stanno

disputando una stagione incredibile – ha detto Paolini durante la

cerimonia di premiazione – e grazie a Federico Gao e a tutto il

team. Eravamo un pò tese e nevose questa settimana perchè

cercavamo i punti per andare alle Finals: ora va molto meglio…”.

“Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo torneo in

questa città è fantastica – ha aggiunto Errani – e grazie a

Jasmine perchè è sempre molto divertente passare il tempo con te.

Questo mese abbiamo fatto davvero un gran lavoro”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).