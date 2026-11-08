Trani, imprenditore massacrato di botte all’alba dal branco: è in coma farmacologico

(Adnkronos) – Aggredito e picchiato violentemente da un branco, ora è in coma farmacologico. L'aggressione è avvenuta all'alba a Trani ai danni di un gestore di un locale di 55 anni. Le indagini, coordinate dalla procura locale, vengono condotte dai carabinieri. Secondo quanto si apprende l'uomo è ricoverato all'ospedale 'Bonomo' di Andria. Avrebbe riportato un trauma cranico.

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