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Trani, imprenditore massacrato di botte all’alba dal branco: è in coma farmacologico

AdnKronos

Trani, imprenditore massacrato di botte all’alba dal branco: è in coma farmacologico

Dom, 08/11/2026 - 14:31

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(Adnkronos) – Aggredito e picchiato violentemente da un branco, ora è in coma farmacologico. L'aggressione è avvenuta all'alba a Trani ai danni di un gestore di un locale di 55 anni. Le indagini, coordinate dalla procura locale, vengono condotte dai carabinieri.  Secondo quanto si apprende l'uomo è ricoverato all'ospedale 'Bonomo' di Andria. Avrebbe riportato un trauma cranico. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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