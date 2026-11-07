Serradifalco. Per i 30 anni di attività la Scuola di arti marziali Koshido Budo protagonista alla 128^ edizione di Fieracavalli Verona

SERRADIFALCO. Nell’anno in cui si celebrano i primi 30 anni di attività, la Scuola di Arti Marziali Koshido Budo di Serradifalco ha raggiunto un traguardo prestigioso: essere protagonista alla 128ª edizione di Fieracavalli Verona, una delle manifestazioni più importanti e rinomate dedicate al mondo equestre.

Cinque splendidi cavalli Sanfratellani e oltre quindici atleti stanno portando in scena uno spettacolo straordinario, fatto di abilità, coraggio, disciplina e passione: dal tiro con l’arco a cavallo alle acrobazie, fino alle spettacolari tecniche marziali a cavallo. Il sindaco Leonardo Burgio ha sottolineato: “Insieme a loro, a Verona, c’è anche Serradifalco! C’è il nostro territorio, la nostra identità, la nostra storia e l’orgoglio di una comunità che, attraverso il talento e l’impegno dei suoi concittadini, riesce a farsi conoscere e apprezzare su palcoscenici di assoluto prestigio. Come Sindaco, esprimo il mio più sincero apprezzamento e le mie congratulazioni al Maestro, agli atleti, a tutti i collaboratori e a quanti, con dedizione e sacrificio, hanno reso possibile questo straordinario risultato”.

La Scuola di Arti Marziali Koshido Budo in questi suoi 30 anni di storia ha palesato impegno e passione che oggi raccolgono un riconoscimento importante e che dimostrano come anche da una piccola comunità possano nascere grandi eccellenze, capaci di superare ogni confine. “Serradifalco – ha concluso Burgio – è orgogliosa di voi! Portate in alto il nome del nostro paese: il vostro successo è il successo di tutta la nostra comunità. Avanti così, con lo stesso entusiasmo, la stessa passione e lo stesso amore per le nostre radici!”.