Migranti, a Pozzallo sbarcate 39 persone: salvate dalla GdF

Concluso lo sbarco a Pozzallo di 39 persone, salvate dal pattugliatore veloce del nucleo navale della Guardia di finanza, Pv 4 ‘Avallone’. I migranti sono stati raggiunti mentre viaggiavano su un natante in precarie condizioni di navigabilita’, a circa 70 miglia da Pozzallo. Tra i 39 salvati 8 minori; nessuna donna a bordo. L’imbarcazione avrebbe lasciato le coste libiche tre giorni fa; i migranti avrebbero avuto a disposizione solo frutta e acqua. Molti i casi di scabbia riscontrati allo sbarco, ma le condizioni generali delle persone sono buone. Le nazionalita’ di provenienza dichiarata dai migranti e’ il Bangladesh eccettuata la presenza di 5 egiziani. (AGI)