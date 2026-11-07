Sommatino. Il 16 novembre nell’aula consiliare del Comune incontro dedicato alla prevenzione oncologica promosso dal Rotary

SOMMATINO. La prevenzione è il primo passo per prendersi cura di sé. Informarsi, conoscere e sottoporsi ai controlli periodici può fare la differenza. Per questo è importante promuovere occasioni di incontro e sensibilizzazione anche nella comunità sommatinese.

Lunedì 16 novembre, alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sommatino, si terrà un incontro dedicato alla prevenzione oncologica, con particolare attenzione ai programmi di screening per la mammella, la cervice uterina e il colon-retto. Un’iniziativa che vedrà la partecipazione dei professionisti dell’ASP di Caltanissetta, promossa insieme al Rotary e al Comune di Sommatino.

Una comunità più consapevole è anche una comunità che si prende cura della propria salute nel contesto di un’iniziativa di prevenzione che appare fondamentale per garantire il diritto alla salute di tutti e di ognuno.