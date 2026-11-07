Etna, Musumeci: “Penserei all’aeroporto di Catania nella zona della Piana”

“Piuttosto che difendere l’aeroporto di Catania, immaginerei Fontanarossa come aeroporto della Sicilia, nella zona della Piana, con una prospettiva che guardi ai prossimi dieci o vent’anni”. È la proposta rilanciata dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, ospite di Rei Tv, affrontando il tema delle frequenti limitazioni operative dello scalo etneo legate alla cenere vulcanica dell’Etna e delle prospettive di sviluppo del traffico aereo. Musumeci ha ricordato di avere già avanzato nel 1998, quando era presidente della Provincia di Catania, l’ipotesi di realizzare un nuovo aeroporto quasi ai confini con la provincia di Enna. “Il traffico aereo è destinato ad aumentare – ha aggiunto -. Cosa sarà l’aeroporto di Catania fra 10-15 anni?”, si è chiesto il ministro, evidenziando anche i problemi legati agli spazi e alla vicinanza dei centri abitati. L’attuale scalo, secondo la sua proposta, potrebbe essere riconvertito in un centro fieristico. “Sono proposte che ho fatto nel ’98. Io ho il diritto di restare fedele alla mia visione, perché piuttosto che guardare all’oggi preferisco guardare in prospettiva”. (Sac/ Dire)