Sicilia: Musumeci, mi dicono ‘ricandidati’ ma spazio a giovani

“Mi e’ stato chiesto di ricandidarmi a presidente della Regione siciliana, ma la ritengo una parentesi definitivamente chiusa. E’ un’esperienza che ho fatto con tantissimo orgoglio, sono contento di quello che ho fatto e rifarei quasi tutto quello che ho deciso di fare nei cinque anni. Ho dato il meglio della mia esperienza, ma e’ una parentesi che si e’ ormai chiusa”. Cosi’ il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ospite di “L’Intervista” in onda lunedi’ alle 15 su Rei Tv, rispondendo alla domanda su una sua possibile ricandidatura alla presidenza della Regione siciliana. Il ministro ha confermato che gli e’ stato chiesto di tornare a candidarsi, escludendo pero’ questa possibilita’. “Facciamo largo ai giovani. Io continuero’ a servire la mia comunita’ e il mio territorio anche senza avere ruoli di responsabilita’”, ha aggiunto l’ex governatore. Proprio alle nuove generazioni Musumeci affida il futuro dell’Isola: “La differenza puo’ farla la nuova generazione, a patto che i giovani non ereditino i vizi e i difetti di noi adulti”. E ancora: “Oggi vedo tanti politicanti in giro, ma pochissimi politici”. Per il ministro, chi si avvicina alla politica deve avere “responsabilita’, passione e visione”, mantenendo rispetto per le istituzioni, per le persone e per chi la pensa diversamente. “La rabbia non e’ politica, la violenza e il linguaggio violento non appartengono alla politica. La politica e’ garbo, rispetto e critica, anche feroce a volte, ma sempre nel rispetto dell’avversario”, ha concluso