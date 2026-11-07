In giro in auto con un’ascia, 35enne denunciato a Catania

Non si e’ fermato all’alt intimato dagli agenti della polizia di Stato, nel corso di un posto di controllo, nei pressi di piazza Santa Maria di Gesu’, a Catania. L’uomo, un catanese di 35 anni, ha provato a fuggire in auto, ma e’ stato inseguito dai poliziotti della squadra volanti fino a piazza Lanza, dove e’ stato bloccato, identificato e perquisito. In tasca aveva una dose di marijuana, che e’ stata posta sotto sequestro. Per tale ragione, e’ stato segnalato in Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, per gli eventuali provvedimenti amministrativi di competenza. Le verifiche sono poi state estese all’auto del 35enne. Nel portabagagli aveva una vecchia alabarda arrugginita, nascosta sotto a una stuoia da spiaggia. L’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Pertanto, al termine di tutti gli accertamenti, l’alabarda e’ stata posta sotto sequestro e il 35enne e’ stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti a offendere. (AGI)