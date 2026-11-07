Caltanissetta, l’UDC riunisce i quadri regionali: il 10 novembre assemblea all’Istituto Testasecca

L’Unione di Centro si riunirà a Caltanissetta martedì 10 novembre, alle ore 16.30, presso l’Istituto Testasecca, per un’assemblea dei quadri regionali del partito. All’appuntamento saranno presenti il segretario regionale dell’UDC, onorevole Decio Terrana, e l’onorevole Rosellina Marchetta.

L’incontro sarà dedicato all’analisi dell’attuale situazione politica regionale e alla definizione di proposte e progetti da inserire nell’agenda del partito, anche in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Al centro del confronto anche il rilancio del popolarismo, sostenuto dal segretario regionale Decio Terrana in linea con gli indirizzi nazionali dell’UDC. L’obiettivo è rafforzare l’ascolto delle istanze dei cittadini e tradurle in iniziative politiche concrete, guardando alle prossime legislature regionale e nazionale.

In questa prospettiva, Terrana auspica un percorso di dialogo e convergenza tra le forze politiche che si riconoscono nei valori democratico-cristiani e nei principi della Dottrina sociale della Chiesa.

Il coordinamento provinciale dell’UDC ha espresso apprezzamento per la scelta di Caltanissetta quale sede dell’assemblea regionale, interpretandola come un riconoscimento della centralità territoriale e sociale della città.

Una centralità che, secondo il partito, deve essere rilanciata attraverso una maggiore collaborazione tra le comunità locali, con l’obiettivo di conseguire risultati concreti per lo sviluppo economico e sociale del territorio nisseno.