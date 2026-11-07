Sospensione anestesia Sant’Elia. Scatta l’interrogazione M5S all’ARS

“Continuo a chiedermi quale sia il rapporto costo – beneficio del mantenere in piedi le ASP territoriali se, a Caltanissetta l’Ospedale Sant’Elia, sospende per il mese di novembre l’attività chirurgica a causa della grave carenza di medici anestesisti. Un fatto di una gravità assoluta che denota la totale disorganizzazione dell’ASP Nissena di cui l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso deve rispondere. L’assessore abbia il coraggio di guardare in faccia i pazienti che aspettano anche da mesi un intervento al Sant’Elia e gli chieda scusa”.

Lo dichiara il vice presidente vicario dell’Assemblea Regionale Siciliana, Nuccio Di Paola a proposito della mancanza di medici anestesisti all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, che a questo proposito ha depositato una interrogazione urgente al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Quello che sta succedendo al Sant’Elia ha del grottesco – spiega Di Paola – dove una nota del direttore del servizio di Anestesia e Rianimazione, rappresenterebbe la presenza di soli 23 specialisti in servizio a fronte di una dotazione organica teorica di 34 unità, alcuni dei quali non disponibili per diversi motivi. Nulla di improvviso insomma, nulla di emergenziale, ma possono bastare questi numeri per mandare in tilt un intero ospedale?”

“Evidentemente sì, – aggiunge – se la gestione della salute dei siciliani è demandata al governo Schifani. Ancora una volta vogliamo capire a cosa servano le Asp, quale sia il loro ruolo, dato che è evidente l’incapacità di programmazione ed organizzazione. Pretendiamo risposte immediate da parte della Regione” – conclude il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia.