Mattarella: Dobbiamo ascoltare la voce dei giovani

I drammi, le esperienze drammatiche vissute, non possono che suscitare terrore, contrapposizione, rancore, che possono trasformarsi in violenza nel domani. Eppure – in insanabile contraddizione con tutto questo – il mondo raggiunge conquiste mirabili nel campo della scienza e della tecnologia; con straordinarie opportunità e con nuove responsabilità. Mai come in passato le esperienze degli uni vengono vissute in diretta dagli altri. I giovani ne sono l’esempio più manifesto. Sappiamo ascoltarli adeguatamente? La possibilità di condividere, anche istantaneamente, conoscenze e opinioni in ambito globale stimola, sollecita. Queste sfide si intrecciano, e i loro effetti attraversano le frontiere”, lo ha detto il Presidente Mattarella in occasione dell’incontro con i rappresentanti della Fondazione Nizami Ganjavi .