Fiamme sul carro di Santa Rosalia, identificato e denunciato 61enne a Palermo

Hanno cercato di sfregiare uno dei simboli piu’ vivi della devozione palermitana, ma la tempestivita’ dei soccorsi ha evitato il peggio. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi hanno denunciato in stato di liberta’ un 61enne palermitano, residente a Campofelice di Roccella, disoccupato e con precedenti penali, ritenuto responsabile del principio d’incendio divampato l’1 novembre nel carro di Santa Rosalia. Nel pomeriggio una segnalazione era giunta al 112 e in via Porta dei Greci, nei pressi del Foro Italico, dove la struttura era posizionata, sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco e i militari dell’Arma che hanno domato rapidamente le fiamme che avevano gia’ intaccato il lato destro del carro simbolo della festa per eccellenza dei palermitani, devotissimi della loro Santuzza. Grazie agli accertamenti condotti fin dalle prime ore della mattinata, i militari del Nucleo Operativo hanno raccolto elementi determinanti che hanno permesso di stringere il cerchio attorno al 61enne. L’uomo e’ stato cosi’ deferito per danneggiamento seguito da incendio. L’episodio aveva scosso la sensibilita’ della comunita’. (AGI)