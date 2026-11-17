MESSINA (ITALPRESS) – Tragedia questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania, nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos, dove un operaio ha perso la vita dopo essere stato investito da un’autovettura mentre era impegnato in un tratto di carreggiata interessato da lavori. L’incidente si è verificato poco dopo le 9.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto, condotta da una donna, sarebbe entrata nell’area del cantiere, travolgendo in pieno il lavoratore. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe una manovra azzardata compiuta da un altro automobilista, che avrebbe provocato la dinamica dell’incidente.

La conducente si è immediatamente fermata per prestare soccorso, ma poco dopo ha accusato un malore ed è stata affidata alle cure dei sanitari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos e diverse ambulanze del 118. A seguito dell’incidente, la presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha diramato un avviso agli automobilisti diretti verso Catania, invitandoli a uscire allo svincolo di Giardini Naxos, proseguire lungo la strada statale 114 e rientrare in autostrada allo svincolo di Fiumefreddo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).