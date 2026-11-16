Nuovi sviluppi nelle indagini sulla strage di via D’Amelio e sulla misteriosa scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, indagato per depistaggio. La richiesta è stata tuttavia respinta dal giudice per le indagini preliminari, una decisione contro la quale i magistrati nisseni hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame.

L’ex vertice della Polizia di Stato, raggiunto da un avviso di garanzia, sarà interrogato il prossimo 1° dicembre. Nei giorni scorsi, nell’ambito della stessa inchiesta, la Procura aveva disposto perquisizioni nella sua abitazione e in luoghi nella disponibilità di alcuni suoi collaboratori coinvolti negli accertamenti.

L’indagine, avviata circa tre anni fa, si inserisce nel complesso lavoro investigativo condotto dalla Procura nissena per ricostruire quanto accaduto dopo l’attentato del 19 luglio 1992, nel quale persero la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Al centro degli approfondimenti figura la scomparsa dell’agenda rossa del magistrato, che secondo l’ipotesi investigativa sarebbe finita nelle mani dell’allora capo della Squadra Mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera.

Le dichiarazioni di un testimone avrebbero spinto gli inquirenti ad approfondire i rapporti tra De Gennaro e La Barbera, risalenti anche al 1989, quando entrambi parteciparono all’arresto del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno.

Una vicenda che riporta alla cosiddetta stagione dei veleni, segnata dalle lettere anonime del misterioso “Corvo”, nelle quali De Gennaro e Giovanni Falcone venivano accusati di avere favorito il ritorno armato di Contorno in Sicilia per dare la caccia al boss Totò Riina. Accuse che non trovarono mai riscontro e che portarono anche al processo nei confronti del magistrato Alberto Di Pisa, successivamente scagionato dall’accusa di essere l’autore delle missive.

Secondo la ricostruzione della Procura di Caltanissetta, tra De Gennaro e La Barbera sarebbero esistiti rapporti legati alla conoscenza di vicende particolarmente delicate. Gli investigatori ipotizzano inoltre che De Gennaro, sottoposto a pressioni da parte dei familiari di La Barbera, avrebbe favorito l’assunzione della figlia di quest’ultimo nei Servizi di intelligence.

Le contestazioni formulate dai magistrati riguardano un presunto depistaggio di natura dichiarativa che, secondo l’accusa, sarebbe stato realizzato da De Gennaro insieme a Franco Pacetto, suo storico collaboratore, e Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela.

I tre avrebbero indotto Salvatore Contorno a non rendere dichiarazioni alla Procura, ostacolando così gli approfondimenti investigativi. Il collaboratore di giustizia, secondo quanto riferito dagli inquirenti, si sarebbe infatti rifiutato di fornire le informazioni richieste.

Un ulteriore filone dell’inchiesta riguarda la presunta sottrazione e distruzione di documentazione. Secondo la Procura, De Gennaro, insieme a Donatella Peruzzi, funzionaria in servizio al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, e a Massimo Carnicelli, avrebbe occultato documenti cartacei e informatici, trasferendoli dai luoghi nei quali erano custoditi e affidandone una parte al marito della Peruzzi.

Gli accertamenti avrebbero inoltre fatto emergere l’ipotesi che De Gennaro e la stessa Peruzzi abbiano distrutto altra documentazione in loro possesso.

Elementi che, secondo la Procura nissena, giustificavano l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’ex capo della Polizia.

Di diverso avviso il gip, che ha respinto la richiesta ritenendo non dimostrato il collegamento tra il presunto depistaggio e la scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, oggetto dell’inchiesta.

Secondo la valutazione del giudice, le eventuali preoccupazioni di De Gennaro avrebbero potuto riguardare altre vicende, tra cui proprio quella relativa a Salvatore Contorno.

La Procura di Caltanissetta ha però deciso di impugnare il provvedimento. Sarà adesso il Tribunale del Riesame a pronunciarsi sulla richiesta di misura cautelare, mentre resta fissato per il 1° dicembre l’interrogatorio dell’ex capo della Polizia.

Una nuova pagina giudiziaria, dunque, si apre attorno a uno dei misteri ancora irrisolti della strage di via D’Amelio, a oltre trentaquattro anni dall’attentato. Le ipotesi formulate dalla Procura dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza degli indagati.