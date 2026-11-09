Totti: “Ritorno alla Roma? Le cose si fanno in due”

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Francesco Totti torna alla Roma? Il leggendario capitano giallorosso non chiude le porte al ritorno nella sua ex squadra e in una lunga intervista a SashaSports, in Kuwait, non chiude all'ipotesi e parla anche del momento della squadra di Gasperini, terza in classifica a -2 dalla Lazio capolista e a -1 dall'Inter: "Credo che la Roma abbia grandi possibilità di ottenere risultati molto positivi, penso che abbia il potenziale per fare qualcosa di importante". Totti ha poi aggiunto: "Per me Roma è tutto, soprattutto la Roma intesa come società. Mi ha dato tantissimo e io ho dato tanto a lei. Per questo, dico sempre che certe cose si fanno in due e non da soli. Forse bisognerebbe chiedere ad altre persone, ma io non mi lamento e non voglio creare assolutamente alcun tipo di problema. In questo momento è normale e giusto che le cose vadano così. Loro stanno facendo bene, la società è in salute e la squadra è molto forte". A proposito di Roma, spazio poi ai ricordi: "Ho vissuto lì più tempo di quanto ne abbia trascorso a casa mia. Ci sono arrivato quando avevo dodici anni. Sono cresciuto lì e ci sono rimasto per oltre trentacinque anni. Per me andare a Trigoria era come tornare a casa, non avrei mai immaginato che un giorno sarebbe arrivato il momento di andare via. Il calcio è bello anche per questo, ci sono cose che finiscono". Totti ha parlato anche della situazione della squadra dopo il successo contro il Sassuolo in campionato: "In Champions devi essere più preparato, avere una condizione fisica superiore e una squadra ancora più attrezzata. Devi essere pronto perché affronti avversari spesso più forti, sempre competitivi e abituati a giocare a quel livello". Per l'ex capitano giallorosso, la Roma potrebbe puntare allo scudetto con un aiuto dal mercato: "Servirebbero uno o due innesti per rinforzare la squadra e renderla una vera candidata allo scudetto. Una squadra capace di sognare il campionato fino alla fine".

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