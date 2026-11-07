Terza Categoria. Nell’anticipo del sabato l’Atletico Mussomeli travolge la Caterinese Under 21 e balza in testa. Le due capolista Bompensiere e Vallelunga in trasferta

Nel campionato di Terza Categoria, l’anticipo del sabato ha visto l’Atletico Mussomeli imporsi nettamente 1-5 in trasferta contro la Caterinese 2023 Under 21. Gli ospiti sono andati a segno con Scalia, doppietta di Alessandro Migliore e reti di Gialì e Misuraca. Per i padroni di casa gol di Mattia Mammolito.

Con la vittoria ottenuta nell’anticipo del sabato, l’Atletico Mussomeli ha momentaneamente agganciato in testa alla classifica Vallelunga e Bompensiere a quota 6 punti. Tutto questo in attesa delle gare di domenica 8 novembre. La capolista Vallelunga sarà impegnata fuori casa contro la Buterese (ore 14,30 arbitra Enzo Di Francesco di Enna), mentre l’altra capolista Bompensiere Family affronterà pure in trasferta la Don Bosco Mussomeli (ore 15 arbitra Filippo Luca Scannella di Caltanissetta) che farà il suo esordio ufficiale in questo campionato non essendo scesa in campo finora.

A completare il quadro delle gare di campionato, c’è la sfida tra Acquaviva e Atletico San Cataldo (ore 14,30 arbitra Francesco Pio Passanisi di Caltanissetta), con i padroni di casa vogliosi di riscatto contro la compagine sancataldese annunciata come squadra tosta e mai doma. Infine, gran derby riesino, un inedito: Altariva Riesi contro Polisportiva La Riesina (ore 14,30 arbitra Giuseppe Andrea Giordano di Caltanissetta) per dare vita ad uno spettacolo di pubblico e di entusiasmo tra due squadre che rappresentano altrettante significative realtà dell’universo calcistico riesino.