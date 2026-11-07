Taormina, dipendenti comunali scioperano contro il trasferimento

A Taormina, dove e’ sindaco il leader di ‘Sud chiama Nord’ Cateno De Luca, i dipendenti comunali hanno deciso di scioperare il prossimo lunedi’ e di tenere un sit-in. Al centro della protesta, spiega la Uil, e’ il trasferimento degli stessi dipendenti alle partecipate “senza aver prima previsto chiare e incontrovertibili garanzie a tutela del loro futuro lavorativo”. “Quanto sta accadendo al comune di Taormina – afferma il sindacato – e’ decisamente grave e preoccupante. La riorganizzazione dei servizi pubblici, a ogni livello, non puo’ essere il frutto di scelte arbitrarie che minano la garanzia del posto di lavoro che, senza se e senza ma, deve essere tutelato. E’ ingiusto e inaccettabile obbligare chi presta servizio da anni presso il comune di Taormina ad accettare un salto nel vuoto senza tutele e senza certezze sul proprio futuro”. Il sindacato ha investito della vicenda l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina. “La risposta dell’Ispettorato e’ stata secca e inequivocabile poiche’ ha testualmente comunicato che ‘in caso di future eccedenze di personale o crisi aziendale di societa’ partecipate i lavoratori beneficiano di ammortizzatori sociali e procedure di mobilita’ tipiche del settore privato, ma non conservano il diritto automatico al riassorbimento (reinternalizzazione) in Comune a meno che non vi siano esplicite clausole di rientro originarie’. Si tratta di parole chiarissime che danno formalmente ragione alle nostre preoccupazioni che sono alla base della forte mobilitazione sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori di Taormina”, sottolineano Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale Uil Fp Messina. “Pertanto – aggiungono – le fortissime preoccupazioni che si stanno registrando tra i dipendenti comunali sono fondate e stanno creando problematiche che non possono essere sottovalutate. Nel corso delle varie assemblee sindacali e degli incontri con i lavoratori non sono mancati momenti particolarmente difficili nei quali alcuni dipendenti del comune di Taormina hanno manifestato episodi di malessere, in un clima di forte tensione emotiva legato alle incertezze sul proprio futuro lavorativo. Sono situazioni che ci preoccupano e che dimostrano quanto questa vicenda stia incidendo sulla serenita’ delle persone. Dietro ogni lavoratore ci sono famiglie, impegni economici e progetti di vita. L’incertezza che si sta vivendo sta determinando condizioni di forte stress e disagio che meritano attenzione. Chi ha responsabilita’ amministrative deve tenere conto anche di questi aspetti, perche’ la tutela della salute e del benessere dei lavoratori non puo’ essere considerata secondaria rispetto alle scelte organizzative”. Per la Uil, il sindaco e l’amministrazione comunale di Taormina “nonostante il pronunciamento dell’Ispettorato del Lavoro, non hanno voluto risolvere la questione attraverso la previsione di garanzie a tutela dei lavoratori che dovrebbero transitare nelle societa’ partecipate”. (AGI)