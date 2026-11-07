Conti, ‘Pippo Baudo è stato il mio faro professionale’. ‘Un esempio per tutti noi, ha rivoluzionato il ruolo del conduttore’

“Pippo Baudo è stato il mio faro professionale. Quando ero bambino lo guardavo in televisione, ancora in bianco e nero. È stato un punto di riferimento per tutti noi, un esempio sotto tanti aspetti”. Lo ha dichiarato Carlo Conti, ospite al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più di Milano, ricordando il grande conduttore televisivo. “Baudo è stato il massimo esempio di quello che noi ancora oggi facciamo, un modo di fare televisione che ha contribuito a creare”, ha sottolineato Conti, ricordando come il presentatore fosse anche capace di dirigere lo spettacolo dall’interno. “È stato il primo a fare anche la regia in scena, era lui stesso il regista, dettava i tempi della trasmissione”, ha spiegato. Per Conti, proprio questa capacità rappresenta la differenza tra presentare e condurre: “Sono due mestieri diversi. Anche un attore può presentare benissimo, ma condurre è un altro mestiere”