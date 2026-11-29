Nel campionato di Terza Categoria brillano Atletico San Cataldo e Atletico Mussomeli. L’Atletico San Cataldo ha sconfitto 12-0 la Buterese. Un risultato rotondo per i sancataldesi con la tripletta di Zouine, la doppietta di A. Giuliana, le reti di di Kevin Giuliana, De Mare, Giumento, Sacco, Pitrolo, e Calì. Una goleada esaltante per una squadra che s’è portata a quota 31 gol fatti in appena 5 partite giocate, con una media di 6 gol a partita.

L’Atletico Mussomeli (nella foto), che rispetto all’Atletico San Cataldo ha una partita in più giocata, ha invece vinto il derby con la Don Bosco Mussomeli. Una stracittadina manfredonica che, al Nino Caltagirone, è stata risolta da un gol di Migliore che ha permesso alla sua squadra di agguantare la vetta della classifica, anche se con una gara in più giocata. In ogni caso, derby molto combattuto a Mussomeli tra due realtà calcistiche che, al di la del risultato finale, hanno onorato il calcio al meglio delle loro possibilità.

Per il resto, l’Acquaviva ha superato 3-2 l’Altariva Riesi con la rete di Sorce e la doppietta di Scibetta; per i riesini hanno invece segnato Ferrero e Albano nel contesto di un match anche qui parecchio combattuto da due squadre che hanno dato vita ad un match di spessore. Solo pari 0-0 tra Polisportiva La Riesina e Montedoro. Infine, a completare la serie degli incontri del campionato di terza categoria il match vinto 5-1 dal Vallelunga con il Bompensiere Family. Per il Vallelunga le reti sono state segnate da Giuseppe Musarra (2), Scozzaro (2) e Insinna; per gli ospiti rete della bandiera di Monella.

Questa la classifica del campionato di Terza Categoria dopo le prime 6 giornate: Atletico San Cataldo e Atletico Mussomeli 15 punti, Vallelunga 13, Don Bosco Mussomeli 12, La Riesina 10, Acquaviva 9, Bompensiere 7, Montedoro 6, Altariva Riesi, Caterinese e Buterese 0. * Atletico San Cataldo, Don Bosco Mussomeli, Acquaviva, Bompensiere, Montedoro e Caterinese una partita in meno.