Avrebbe confessato al magistrato, la mamma di 39 anni che ieri ha strangolato la figlia di 8 anni, usando una cordicella di caucciu’. La piccola e’ ricoverata in rianimazione all’ospedale Salesi di Ancona e la sua prognosi e’ riservata, mentre la mamma e’ stata trasferita nel carcere pesarese di Villa Fastiggi, accusata di tentato omicidio. E’ successo a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona .

Quando il personale dell’Arma ha raggiunto l’abitazione, la donna era in stato di choc e avrebbe detto loro frasi senza senso, parlando di persone che ce l’avevano con lei. Da quanto si e’ appreso, ieri pomeriggio, intorno alle 18, padre, madre e figlia avevano programmato di andare al cinema: l’uomo aspettava in auto, ma non vedendole arrivare e’ tornato a casa e si e’ reso conto di quanto era successo; a quel punto ha tagliato il cordino che era intorno al collo della figlia e ha chiamato i soccorritori che a loro volta hanno allertato i carabinieri. La mamma, impiegata di banca, e’ stata ascoltata dal pubblico ministero di Ancona , Andrea Laurino, al quale avrebbe ammesso le sue responsabilita’.