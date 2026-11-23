(Adnkronos) – "Il tema del disagio giovanile è un tema che tocca molto anche UniCredit. Sui giovani, infatti, noi abbiamo impostato tutto il nostro piano industriale, per liberare il loro talento e per aiutarli nella crescita. Pertanto, ci sentiamo molto coinvolti quando si tratta di combattere delle fragilità, che noi contrastiamo internamente, ma anche sul territorio, in tanti modi diversi: con l'educazione finanziaria, con l'aiuto che ci può dare lo sport e anche con progetti importanti come questo". Così Remo Taricani, Deputy Head UniCredit Italia, intervenendo all’incontro con la stampa dedicato alla seconda edizione di Cdf SafeTeen, il progetto per la salute mentale degli adolescenti promosso da C’è Da Fare (Cdf) Ets in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù e UniCredit a Roma. Il sostegno del progetto avviene "sicuramente attraverso un supporto finanziario – aggiunge Taricani – che è la cosa più naturale per la banca, ma anche mettendo in gioco tutte le nostre connessioni sul territorio per fare in modo che tutti assieme possiamo arrivare al successo dell'iniziativa". —-

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