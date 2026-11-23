A causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Porto Empedocle della strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, al km 27,500, nel territorio di Racalmuto, in provincia di Agrigento.Si tratta di un tamponamento che ha coinvolto due veicoli.Per i veicoli diretti verso Porto Empedocle è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Canicattì Sud.Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione.Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata è disponibile il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.