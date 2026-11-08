Sutera ha reso omaggio alle Vittime di Guerra, Presenti Autorità civili, militari e religiose

SUTERA – La comunità suterese, con la autorità civili, militari e religiose, presente la banda musicale, si è riunita oggi per rendere l’omaggio, con la deposizione della corona di alloro, a quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà, la democrazia e la difesa della nostra Repubblica. La commemorazione è stata un’importante occasione di memoria collettiva e di riflessione sui valori fondanti della nostra Costituzione Nel suo intervento, il Sindaco Carmelo Salamone ha rivolto un pensiero particolarmente commosso a tutte le vittime innocenti delle guerre e della violenza umana, richiamando in particolare il genocidio palestinese e le vittime dell’annosa guerra in Ucraina. Un ricordo che invita a non considerare la pace come una conquista definitiva, ma come una responsabilità collettiva da rinnovare ogni giorno. Il Sindaco ha sottolineato come la pace debba essere perseguita attraverso gesti concreti, a partire dai rapporti tra concittadini, ritenendo fondamentale l’educazione delle nuove generazioni e l’impegno quotidiano delle scuole, delle istituzioni e di ogni cittadino. Particolarmente significativo l’appello rivolto ai giovani: “Nella vostra vita, anche quando raggiungerete posizioni di rilievo, cercate sempre di lavorare per la pace, la libertà e la giustizia sociale”. Un caloroso saluto ed il ringraziamento è stato rivolto alle Forze Armate e a tutti coloro che, con il proprio servizio quotidiano, operano a tutela della comunità e delle istituzioni democratiche.