Strage di via D’Amelio, perquisizioni all’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro

ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri del Ros hanno eseguito in provincia di Roma sei decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta finalizzata a fare luce su ulteriori responsabilità di persone da identificare appartenenti ad apparati istituzionali, subordinati all’ex capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, nel depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio e nella scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Le perquisizioni hanno riguardato locali nella disponibilità dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, del pentito Salvatore Contorno, e di Donatella Peruzzi, Massimo Carnicelli, Francesco Pacetto e altri soggetti a vario titolo vicini a De Gennaro.

Nel solco di quanto statuito dai provvedimenti – passati oramai in giudicato – che hanno definito i processi cosiddetti “Borsellino quater” e “Depistaggio”, fa sapere il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, “sono stati svolti ulteriori approfondimenti che hanno consentito di delineare meglio quelli che costituiscono i prodromi dei fatti accaduti nel 1992, ossia l’arresto di Salvatore Contorno (il secondo più importante pentito di Cosa Nostra dopo Tommaso Buscetta), avvenuto a San Nicola l’Arena (PA) all’alba del 26 maggio 1989, in anomale circostanze mai del tutto chiarite né dalla locale Squadra Mobile, che condusse il blitz, né dal Nucleo Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che in quel frangente gestiva il collaboratore, diretto dall’allora funzionario Giovanni De Gennaro”. Ma anche “la conseguente vicenda degli scritti anonimi del ‘corvo di Palermo’, i cui riverberi, soprattutto in termini di delegittimazione del giudice Giovanni Falcone, avrebbero a distanza di qualche giorno incentivato l’attuazione del clamoroso attentato all’Addaura ai danni del magistrato”. Tali “statuizioni giudiziarie – evidenzia il procuratore De Luca – sanciscono che l’accelerazione della strage di via D’Amelio, la scomparsa dell’agenda rossa e la lettura minimalista delle indagini impartita da La Barbera e avallata dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta pro tempore, Giovanni Tinebra, è stata finalizzata ad agevolare assetti di interesse e di potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso; è stato possibile, tramite le successive indagini: ricostruire l’esatta ‘filiera’ dei passaggi della borsa del dottore Borsellino, finita nell’ufficio del dottore La Barbera poco dopo l’esplosione senza che venisse mai redatto alcun verbale e presumibilmente lì rimasta sino agli inizi del novembre 1992, quando venne per la prima volta formalmente repertata dai magistrati di Caltanissetta; documentare la presumibile appartenenza del Procuratore Giovanni Tinebra, dominus delle indagini sulle stragi, a contesti massonici coperti”.

“Sin dai primi accertamenti – spiega il procuratore di Caltanissetta – si è registrato una – apparentemente ingiustificata – preoccupazione da parte del dottore De Gennaro, sia per la presente indagine, che nel settembre 2023 era stata in parte resa nota a seguito delle perquisizioni disposte a carico dei componenti della famiglia del defunto dottore La Barbera, sia sull’andamento del processo Depistaggio in corso presso il Tribunale di Caltanissetta. Sono stati infine raccolti molteplici elementi dai quali è possibile desumere che lo stesso De Gennaro, secondo l’ipotesi di questo Ufficio, avvertito circa determinati dettagli inerenti alla presente indagine, si sia fattivamente adoperato, sempre secondo l’ipotesi dell’Ufficio – avvalendosi oltre che dell’addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli, di un altro suo strettissimo collaboratore, Francesco Pacetto, già Ispettore di Polizia e presumibilmente in servizio al DIS (su quest’ultimo punto vi sono accertamenti in corso), ora in pensione -, al fine di impedire a Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni a questa Autorità Giudiziaria. Vi sono altresì elementi, sempre a livello di concreta ipotesi, circa una ulteriore condotta messa in atto sempre dal dottore De Gennaro il quale, avvalendosi questa volta di un’altra sua fedele collaboratrice, Donatella Peruzzi – anche lei in forza al DIS – avrebbe celato della documentazione, appositamente meglio occultata all’indomani delle predette perquisizioni del settembre 2023; documentazione solo in parte recuperata dai militari del Ros (ritrovata poiché era stata, per una fortuita contingenza, rubata da ignoti nel corso dell’indagine) riguardante, tra le altre cose, anche atti giudiziari e articoli di stampa afferenti all’arresto di Salvatore Contorno nel 1989. Ciò sarebbe avvenuto anche in relazione alla distruzione di altra documentazione che, secondo gli stessi interessati, sarebbe particolarmente delicata”. “E’ quasi superfluo sottolineare che le persone sopra indicate non sono indagate per il reato di strage, ribadendo che le suindicate perquisizioni sono state effettuate in un procedimento a carico di ignoti per la strage di via d’Amelio”, ci tiene a puntualizzare il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca.

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