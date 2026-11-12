Al via il processo d’appello a Grillo jr, sarà a porte chiuse. In primo grado 8 anni per stupro

Niente taccuini, registrazioni, fotocamere o riprese in aula. Il processo d’appello contro le condanne per violenza sessuale di gruppo inflitte a Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta – 8 anni – e Francesco Corsiglia – 6 anni e 6 mesi – accusati di avere approfittato di due ragazze la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo, si svolgerà a porte chiuse. All’apertura del procedimento la Corte di Sassari, presieduta dal giudice Gianni Delogu, dopo tre ore di camera di consiglio, ha deciso di accogliere la richiesta delle parti civili affinché il rito si celebri a porte chiuse.

Gli Ordini dei giornalisti della Sardegna e della Liguria avevano presentato richiesta opposta, richiamando il diritto di cronaca e il rispetto degli articoli 3 e 5 del nuovo codice deontologico dell’Odg (verità sostanziale, continenza, completezza dell’informazione). Tanto più che la presenza dei giornalisti era già stata ammessa dal Tribunale di Tempio Pausania nella seconda fase del procedimento di primo grado. “La Corte ha ritenuto preminenti gli interessi di riservatezza e protezione della persona offesa rispetto alla pubblicità del dibattimento”, commenta uno degli avvocati della difesa Mariano Mameli. “Nessuno ovviamente avrebbe sottaciuto la preminenza di questo interesse, ma certamente configge con l’esigenza di pubblicità dell’udienza, che peraltro era stata ritenuta valida anche nel corso della processo di primo grado, quando le discussioni erano state aperte a tutti i difensori e al pubblico. È una decisione che quindi cambia anche l’orientamento del collegio di primo grado”.

L’avvocata Antonella Cuccureddu, sempre del collegio difensivo, ha appoggiato e motivato con una memoria la richiesta di un processo a porte aperte: “La Corte ha disatteso la scelta fatta dal Tribunale di Tempio Pausania nell’ultima parte del dibattimento, quando era stato concesso ai giornalisti di accedere. La Corte costituzionale ha ribadito che la pubblicità dell’udienza è un principio essenziale della democrazia, un principio inderogabile che può avere delle deroghe solo in casi assolutamente eccezionali”. La prossima udienza è stata fissata per il 10 febbraio 2027. La Corte dovrà sciogliere due eccezioni preliminari presentate con i ricorsi della difesa: la nullità della sentenza di primo grado, perché manca la firma del terzo giudice estensore, e la violazione “sistematica” della Legge Cartabia.