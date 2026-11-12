Stellantis Pro One lancia Smart Compact Van, la nuova gamma di furgoni compatti

LISSONE (MONZA) (ITALPRESS) – Stellantis Pro One rinnova la propria offerta di veicoli commerciali compatti con Smart Compact Van, una nuova gamma sviluppata a partire dalle esigenze di chi utilizza quotidianamente il mezzo per lavoro. La proposta coinvolge quattro marchi del gruppo – Citroèn Berlingo Van FIRST, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo START e Peugeot Partner ACTIVE – e punta su razionalizzazione degli allestimenti, modularità e contenimento dei costi, senza rinunciare alle funzionalità considerate essenziali da artigiani, professionisti e piccole imprese. “La fiducia è ciò che ci lega ai nostri clienti. La nostra leadership nei mercati in cui operiamo comporta una responsabilità precisa: continuare a portare soluzioni nuove, capaci di rispondere alle loro esigenze”, ha dichiarato Luca Marengo, Head of Product and Innovation di Stellantis Pro One, in occasione del lancio avvenuto al “S Loft” di Lissone. “Lavoriamo su cinque elementi fondamentali: trasformazione, affidabilità, connettività, sostenibilità e allestimenti dedicati. Siamo presenti con sei brand a livello globale (Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Ram e Vauxhall), e il nostro obiettivo è garantire maggiore operatività e minori costi di esercizio. Sulle fondamenta poste dalla precedente generazione abbiamo deciso di innovare ancora, introducendo soluzioni che possano diventare nuovi riferimenti per il settore”.

La strategia si inserisce in un contesto di forte presenza del gruppo nel comparto dei veicoli commerciali. “La leadership per noi significa soprattutto ascoltare il cliente: non siamo innamorati dei numeri, ma dei clienti e delle loro necessità”, ha sottolineato Guido Bevilacqua, responsabile della Business Unit Light Commercial Vehicles di Stellantis. “Abbiamo una quota del 38,8% nel mercato dei veicoli commerciali, che sale al 49,5% nel segmento Compact” ha proseguito Bevilacqua. “Doblò Fiat Professional è leader in questo segmento con il 31,5% della quota di mercato, mentre nel comparto elettrico la quota indicata è del 46,2%. Oggi lanciamo Smart Compact Van con cui vogliamo creare delle opzioni innovative e di valore ma a un prezzo eccezionale”.

Smart Compact Van nasce proprio dall’analisi delle modalità di utilizzo dei mezzi: il 30% delle vendite riguarda veicoli a due posti e, secondo i dati presentati dal gruppo, per il 90% del tempo a bordo è presente il solo conducente. “Abbiamo lavorato per rendere il veicolo più razionale, confortevole e facile da configurare, concentrandoci sulle funzionalità realmente utili e su una dotazione essenziale”, ha spiegato Salvatore Cardile, direttore marketing veicoli commerciali di Stellantis. “L’attenzione si è concentrata soprattutto sull’esperienza di guida e sulla modularità dell’abitacolo, lasciando invariato il vano di carico”.

La principale novità è il Flexiseat, sedile passeggero modulare e ribaltabile che permette di aumentare il volume disponibile per il carico fino a 0,5 metri cubi. A richiesta è disponibile anche il Modutable, un tavolino rimovibile che trasforma la cabina in una postazione utile per lavorare, consumare un pasto o concedersi una pausa. La gamma offre una portata fino a una tonnellata e tre livelli di allestimento: Base, Mid e High.

Sul fronte delle motorizzazioni sono previste una versione elettrica, con autonomia dichiarata fino a 270 chilometri, e unità termiche benzina e diesel con cambio manuale. La batteria più compatta della variante elettrica è stata scelta anche per contenere i costi. Una motorizzazione mild hybrid è attesa il prossimo anno. La politica commerciale punta a rendere la nuova gamma più accessibile: le versioni termiche costano 1.400 euro in meno rispetto alle corrispondenti configurazioni standard, mentre per quelle elettriche il risparmio arriva a 3.000 euro. Tra le iniziative di lancio, Fiat Professional propone il Doblò con finanziamento a tasso zero e rate da 149 euro al mese; per gli altri tre marchi il prezzo promozionale parte da 16.200 euro, IVA esclusa.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).