Spagna, TikTok sotto inchiesta per contenuti pedopornografici: il governo ne chiede la sospensione

(Adnkronos) – La procura di Madrid ha aperto un'inchiesta su TikTok in merito alla presunta diffusione di materiale pedopornografico da parte del social network dopo la denuncia presentata dal gruppo anti-disinformazione Maldita.es. L'organizzazione ha denunciato di aver documento 1.182 post su TikTok contenenti esplicito ''materiale contenenti abusi su minori''. Come dichiarato in una nota, un procuratore è stato incaricato di indagare su possibili reati relativi alla produzione e distribuzione di materiale pedopornografico e alla corruzione di minori sulla piattaforma social.

Intanto, il governo di Madrid ha chiesto a TikTok di sospendere le sue attività in Spagna fino a quando non verrà eliminato il materiale pedopornografico. Era stata la ministra della Gioventù, Sira Rego, a chiedere alla procura e all'Agenzia per la protezione dei dati personali di intraprendere azioni contro la società di social media. "I social media non possono essere un territorio senza legge", ha affermato Rego. Sulla notizia di oggi è intervenuto anche il premier Pedro

Sanchez: "Ottime notizie: la procura ha appena aperto un'indagine sulla condivisione di materiale pedopornografico su TikTok. Lo avevamo previsto da tempo: l'impunità sui social media è finita", ha scritto su X, aggiungendo: "Nessuna piattaforma è al di sopra della legge. Tanto meno quando si tratta dei diritti dei nostri figli e delle nostre figlie".

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