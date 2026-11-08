Sommatino. Il maestro Antonio Fonti e il suo cavallo Galviano brillano a Verona alla Fieracavalli

SOMMATINO. Orgoglio, passione e la grande tradizione equestre della nostra terra volano ai vertici nazionali! A Fieracavalli, il palcoscenico più prestigioso del mondo ippico, Sommatino e la Sicilia rispondono presente con un’eccellenza assoluta: il Maestro Claudio Fonti.

Al suo fianco, una vera stella del panorama equestre: Galviano, lo splendido cavallo già premiato a FAM 2026 insieme al prestigioso supporto dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia. Vedere l’arte, la dedizione e la maestria del Maestro Claudio Fonti rappresentare la nostra comunità di Sommatino e l’intera regione di fronte al pubblico internazionale è motivo di immenso vanto per tutti noi. Complimenti al Maestro Claudio Fonti e a tutto il team per portare così in alto il nome di Sommatino e della Sicilia!