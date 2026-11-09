Sinner, è finita con Hasanovic? Laila festeggia il compleanno senza Jannik

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Jannik Sinner e Laila Hasanovic si sono lasciati? La conferma della rottura nella relazione tra il tennista azzurro e la modella danese sembra essere arrivata grazie a indizi sparsi sui social, dopo settimane di rumors. Hasanovic ha festeggiato ieri il suo 26esimo compleanno, ma tra gli invitati alla sua festa non c'era Sinner, nonostante l'infortunio al ginocchio che sta tenendo il numero 2 del mondo lontano dai campi. "Grazie per tutti gli auguri di buon compleanno. Mi sento molto fortunata e benedetta di essere dove sono oggi, circondata dalle persone migliori", ha scritto Laila nella descrizione, allegando foto e video della festa in cui fa rumore proprio l'assenza di Sinner. Sul web intanto si rincorrono voci secondo cui Jannik avrebbe già voltato pagina e iniziato un nuovo flirt. Non è la prima volta che Hasanovic lancia frecciatine più o meno velate sui social. Sul proprio profilo ufficiale TikTok, in occasione della notte di Halloween, Laila aveva postato un video piuttosto esplicito: "Avevi ragione, si sta sentendo con un'altra ragazza", diceva Laila mentre fa finta di parlare al telefono, riproponendo l'audio di 'The Answer (Interlude)' di Kylie Cantrall in sottofondo. "E quella ragazza sei tu", aveva concluso Hasanovic prima di mostrare la sua 'trasformazione' in vampira. In molti avevano interpretato il video come la prova di un presunto tradimento di Sinner, la conferma definitiva delle voci che da settimane circolano intorno al tennista azzurro.

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