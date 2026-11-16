Una donna di 43 anni di Sciacca, nell’Agrigentino, affetta da un raro tumore intestinale, rischia di non poter accedere a una terapia personalizzata perche’ il farmaco individuato dai medici non e’ rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale per la sua patologia. Alla paziente, circa un anno fa, e’ stato diagnosticato un adenocarcinoma del digiuno, risultato inoperabile. Dopo diversi trattamenti, compresa una chemioterapia che non ha prodotto i risultati sperati, gli oncologi dell’ospedale di Sciacca hanno richiesto un test genetico avanzato, eseguito all’Istituto europeo di oncologia di Milano. L’esame ha individuato caratteristiche molecolari che potrebbero consentire il ricorso al trastuzumab deruxtecan, un medicinale gia’ utilizzato per alcune forme di tumore al seno. Per la specifica neoplasia della donna, tuttavia, il trattamento non rientra nelle indicazioni rimborsate e richiederebbe un impiego fuori dalle indicazioni autorizzate. Il costo stimato oscilla tra 15mila e 20mila euro per ciclo, una cifra che la famiglia non puo’ sostenere. Si cerca adesso una soluzione amministrativa che consenta di autorizzare la somministrazione del farmaco, mentre le condizioni della paziente rendono urgente una decisione