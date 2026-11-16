Procura Caltanissetta, via d’Amelio: ex capo della polizia De Gennaro indagato per depistaggio

L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro risulta indagato per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Nei giorni scorsi sono state effettuate delle perquisizioni nei confronti di alcuni suoi collaboratori e del pentito Totuccio Contorno. Sulla vicenda e’ intervenuta la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, che a Palermo, a margine della giornata contro la criminalita’ transnazionale, ha dichiarato: “Ho chiesto e ottenuto il decreto di perquisizione relativo agli ultimi aggiornamenti della procura di Caltanissetta. Non appena avro’ finito di leggerlo faro’ le mie valutazioni”. “Mi permetto di mutuare le parole dei figli di Paolo Borsellino: credo che la verita’ non si prescriva”, ha aggiunto