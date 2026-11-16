Innovation Island, la Sicilia punta su giovani, startup e imprese: quattro giorni per costruire il futuro dell’innovazione

PALERMO – Mettere in rete talenti, università, imprese e investitori per costruire una nuova stagione di sviluppo economico e imprenditoriale in Sicilia. È questa la sfida lanciata dalla Fondazione Innovation Island, che dal 17 al 20 novembre promuove l’Innovation Week 2026, quattro giornate di incontri, formazione, confronto e opportunità dedicate al mondo dell’innovazione.

L’iniziativa, presentata a Palazzo dei Normanni a Palermo, punta a valorizzare le competenze presenti nell’Isola e soprattutto a creare le condizioni affinché i giovani possano trasformare le proprie idee in progetti imprenditoriali, senza essere necessariamente costretti a cercare altrove le opportunità per realizzarsi.

Una sfida che parte da numeri significativi: la Sicilia conta 665 startup innovative e oltre 117 mila studenti universitari, un patrimonio di conoscenze, ricerca e capacità imprenditoriali che necessita di collegamenti sempre più stretti con il sistema produttivo e finanziario.

«L’importante è fare rete – sottolinea Biagio Semilia, presidente della Fondazione Innovation Island –. Da qualche anno stiamo costruendo un’infrastruttura relazionale e cognitiva al servizio dell’ecosistema dell’innovazione. Cerchiamo di accorciare le distanze tra i diversi operatori che lavorano sul territorio e che hanno l’ambizione di contribuire alla nascita di una nuova classe imprenditoriale».

Per Semilia, l’Innovation Week rappresenta soprattutto un’occasione per mettere in relazione chi dispone delle risorse economiche con chi possiede idee e competenze.

«Durante questa settimana ci saranno opportunità per creare relazioni e mettere in contatto gli investitori con chi ha idee e vuole svilupparle. Abbiamo un programma importante che coinvolge tutte le università siciliane, sia quelle pubbliche sia la Kore e la Lumsa. Vogliamo lavorare soprattutto con gli studenti, affinché queste opportunità possano rappresentare un investimento per il loro futuro».

Il programma si svilupperà tra Palermo e Catania, coinvolgendo il mondo accademico, le imprese, le istituzioni e le realtà che operano nell’incubazione e nell’accelerazione delle startup.

Si comincerà martedì 17 novembre con due appuntamenti: a Palermo il Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo, mentre a Catania si svolgerà il forum sull’economia sociale “Sicilia che Innova”.

Mercoledì 18 novembre, all’Università di Palermo, sarà la volta dell’Innovation Lab/Bootcamp, dedicato alla formazione e all’accompagnamento delle startup. Giovedì 19 novembre spazio all’Investor Day PATIC, mentre venerdì 20 novembre, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, si terrà l’evento conclusivo con il Premio Innovation Island 2026.

Tra i protagonisti anche Davide Damiani di Repower, che porterà all’interno della manifestazione la nona edizione del Premio Speciale Innovazione & Turismo.

«Siamo molto contenti di partecipare a questa settimana dedicata all’innovazione. Portiamo un’iniziativa che abbiamo lanciato diversi anni fa e che si articola in due momenti. Il primo prevede una giornata di lavoro con quattro tavoli tematici dedicati al futuro e alle prospettive del settore turistico. La sera incontreremo cinque startup finaliste, selezionate per i loro progetti che collegano l’innovazione al turismo».

Un percorso che negli anni ha già prodotto risultati concreti. «Alcune delle realtà che abbiamo individuato sono cresciute e oggi sono aziende consolidate, con le quali abbiamo avuto anche occasione di collaborare. Il nostro compito è fare da catalizzatore, aiutando la trasformazione dove esistono le condizioni per realizzarla».

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla trasformazione digitale delle imprese, alla cybersecurity e all’intelligenza artificiale.

Camillo Gioè, di Elmi, società che opera da oltre quarant’anni nel settore della system integration, evidenzia il ruolo delle nuove tecnologie nei processi di crescita aziendale.

«Oggi ci occupiamo di cybersecurity e delle nuove tecnologie, tra le quali un ruolo centrale è assunto dall’intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo è supportare le imprese nel miglioramento dell’efficienza e nell’utilizzo delle tecnologie».

Secondo Gioè, l’innovazione non può limitarsi alla semplice introduzione di strumenti tecnologici, ma deve interessare l’intera organizzazione aziendale, dai processi produttivi ai modelli di business, fino alle modalità di gestione interna.

Sul tema dell’intelligenza artificiale interviene anche Gianni Messina, responsabile tecnologico della Fondazione Innovation Island, che sottolinea l’importanza di una gestione sicura e consapevole delle informazioni.

La Fondazione ha sviluppato internamente strumenti digitali per raccogliere e organizzare i dati relativi alle proprie iniziative, facilitando le relazioni tra i diversi protagonisti dell’ecosistema.

«È importante dichiarare quando questi strumenti vengono utilizzati, verificarne la validità attraverso il giudizio umano e soprattutto non delegare completamente le decisioni alla tecnologia. Mettere al centro la persona, con il supporto dell’intelligenza artificiale, significa poter governare i dati mantenendone il controllo e rispettando i principi della sovranità europea del dato».

Un altro elemento centrale dell’Innovation Week sarà l’accompagnamento delle nuove iniziative imprenditoriali.

Danilo Mazzara, CEO di Skillforequity, guiderà il Bootcamp del 18 novembre all’Università di Palermo, dove saranno coinvolte startup in differenti fasi di sviluppo.

«Ci occupiamo di incubazione e accelerazione, aiutando chi ha un’idea o ha già avviato un’impresa a farla crescere e scalare. Parteciperemo alla selezione delle finaliste che saranno protagoniste della giornata del 20 novembre e contribuiremo alla gestione dei processi di valutazione per individuare i progetti migliori».

Mazzara evidenzia il fermento che caratterizza il settore: «Da una parte ci sono giovani che hanno voglia di fare impresa, dall’altra nuove tecnologie che permettono di avviare attività imprenditoriali anche con risorse limitate, almeno nelle fasi iniziali. Quello che serve sono iniziative come questa, strutture capaci di far emergere i progetti e accompagnarli nella crescita».

Sulla necessità di investire concretamente sulle nuove generazioni insiste Giuseppe Biundo, founder di CoPlus, che richiama l’attenzione su uno degli ostacoli principali allo sviluppo imprenditoriale in Sicilia: la difficoltà di trasformare le intuizioni in aziende.

«I giovani sono il presente, non il futuro. Non basta dire che rappresentano il futuro: bisogna aiutarli con i fatti. L’Innovation Week offre un’opportunità importantissima al territorio, perché vogliamo trasformare le idee in aziende e diffondere tra i giovani una vera cultura d’impresa».

Per Biundo, infatti, non è soltanto una questione di risorse finanziarie, ma anche di mentalità e formazione.

«Ci sono tantissime belle idee che però non riescono a concretizzarsi, non soltanto per la mancanza di strumenti finanziari, ma anche perché spesso manca la cultura del fare impresa. Dobbiamo far capire ai giovani siciliani che anche qui possono trasformare le proprie idee in aziende concrete».

Un percorso nel quale le istituzioni sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale.

Fabrizio Ferrandelli, assessore alle Politiche giovanili e all’Innovazione del Comune di Palermo, sottolinea i risultati che il territorio sta registrando in termini di attrattività e sviluppo dell’ecosistema innovativo.

«Stiamo registrando una crescita sistemica importante nel mondo dell’innovazione. Abbiamo dati che ci incoraggiano a rafforzare l’impegno istituzionale e soprattutto il dialogo con tutte le realtà che, sul nostro territorio, stanno investendo e contribuendo a fare sistema».

Ferrandelli richiama anche gli investimenti legati a PATIC e l’importanza dell’Investor Day come occasione di incontro tra istituzioni, imprese e potenziali finanziatori.

«Abbiamo guadagnato 12 mila nuovi cittadini che sono nomadi digitali e ci stiamo collocando tra le venti città al mondo che attraggono maggiormente questa categoria. Sono risultati che ci incoraggiano a proseguire lungo questo percorso di crescita».

L’Innovation Week 2026 si propone dunque come qualcosa di più di una manifestazione dedicata alle nuove tecnologie. L’obiettivo è costruire una rete stabile di relazioni, competenze e investimenti, capace di sostenere la nascita di nuove imprese e favorire la crescita di quelle già esistenti.

La sfida, soprattutto per una regione che continua a confrontarsi con il fenomeno dell’emigrazione giovanile, è trasformare il patrimonio di intelligenze e professionalità siciliane in una concreta opportunità di sviluppo.

Un progetto che guarda al futuro dell’Isola partendo da un principio condiviso dai protagonisti dell’iniziativa: l’innovazione produce valore quando le idee incontrano le competenze, le risorse e le persone capaci di trasformarle in realtà.