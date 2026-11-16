Caltanissetta. Inaugurato il campo polisportivo di via A.Moro: “Lo spazio illumina il territorio”

Nessun taglio formale del nastro, ma un tiro a canestro per inaugurare ufficialmente una nuova storia di sport, colori e comunità. Caltanissetta, in via Aldo Moro, accoglie un playground moderno, libero e inclusivo nel quale i cittadini potranno accedere liberamente.

Alla grande festa hanno partecipato numerose realtà sportive cittadine che hanno potuto condividere il nuovo spazio. Il playground cittadino, accessibile con libertà e pensato per attività sportive variegate, è stato finanziato per un importo di 200 mila euro nell’ambito del bando nazionale “Sport Illumina”. Il programma, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e ideato da Sport e Salute S.p.A., mira alla restituzione alla città di uno spazio da dedicare allo sport, alla socialità e alla cultura.

Il nuovo campo è soltanto un’area attrezzata per la pratica sportiva, ma uno spazio moderno, organizzato e gestito, pensato in particolare per i giovani nisseni: un luogo di aggregazione sana, inclusiva e strutturata.

“Illumina è un progetto che verrà declinato in 85 periferie e pensato per riportare luce in quei luoghi per troppo tempo dominati dalle tenebre – ha spiegato Nicola Perrone, responsabile di Sport e Salute S.p.A., presente alla cerimonia inaugurale insieme alla coordinatrice regionale Germana Vinci -. E quello che è stato realizzato qui a Caltanissetta racconta il nostro modello che, con colori sgargianti, vuole creare un posto pieno di vita dedicato non solo ai bambini ma anche ai loro genitori che non devono limitarsi ad accompagnarli a fare sport ma fare sport. Con questo progetto contrastiamo la sedentarietà. Sport e Salute, insieme al Governo, si impegna nella riqualificazione del territorio a partire da piccole realtà. Portiamo colori e siamo certi che questa luce sarà capace di macchiare altri luoghi. Caltanissetta in passato si è distinta per l’attività sportiva e auspichiamo che con questo progetto possa distinguersi anche per l’inclusione e per il piacere di tornare a giocare insieme in un parco restituito al territorio perché lo spazio illumina”.

Soddisfatto per il risultato raggiunto si è dimostrato il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro che ha ribadito come “luoghi come questo consentono ai giovani di uscire dalle loro abitudini sedentarie, ritrovarsi insieme e condividere tempo e idee”.

Un invito condiviso anche dal presidente del consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti che ha incoraggiato a cogliere questa occasione per uscire dalla monotonia e vivere la socialità.

“La cosa bella sarà la gestione che per 6 anni è stata affidata da Sport e Salute e concretamente curata da giovani nisseni impegnati nel settore dello sport come manager e tutor – ha proseguito l’Assessore allo Sport Toti Petrantoni -. Loro si impegneranno per assicurarsi che questo spazio verrà fruito da tutta la città, non solo dalle associazioni sportive ma da chiunque, di qualsiasi età, che voglia fare sport e stare insieme”.

Non poteva mancare all’inaugurazione la V Commissione consiliare che ha segnalato all’amministrazione comunale l’iniziativa che, questo pomeriggio, ha preso vita. “È un momento emozionante – ha dichiarato la presidente della V commissione consiliare Alessandra Longo -. Ringrazio ai consiglieri, l’assessore Petrantoni e gli uffici per aver reso possibile questo grande traguardo: l’augurio è realizzare tanti altri spazi riqualificati in città”.

Adesso saranno i cittadini a dover rispondere a questo invito e riempire il playground di vita e dinamicità.