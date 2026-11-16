La procura di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, per il suo collaboratore Francesco Pacetto e per il pentito Salvatore Contorno (in relazione all’eta’ degli indagati). Per Donatella Peruzzi era stato chiesto invece il carcere mentre per Massimo Carnicelli, la misura interdittiva della sospensione dalle funzioni. I pm hanno depositato atto di appello, in relazione al quale, oggi il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha provveduto e ha notificato la fissazione dell’udienza agli interessati.

De Gennaro, Franco Pacetto (suo storico collaboratore) e Massimo Carnicelli (addetto alla sua tutela) sono indagati perche’ avrebbero indotto Salvatore Contorno a non rendere dichiarazioni alla procura di Caltanissetta. Dichiarazioni che Contorno si sarebbe rifiutato di rendere. De Gennaro, Donatella Peruzzi, funzionario in servizio al Dis e Massimo Carnicelli, sono indagati perche’ all’indomani di un serie di perquisizioni che, nel settembre del 2023, riguardarono i familiari di Arnaldo La Barbera, avrebbero “occultato documentazione sia cartacea che informatica – si legge in una nota a firma del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca – spostandola dal luogo in cui si trovava (e segnatamente affidandone parte al marito della Peruzzi)”