La Regione Siciliana a Expo 2027 a Belgrado: firmato l’accordo per la partecipazione al Padiglione Italia

Il Commissario del Padiglione Italia a Expo 2027 Belgrado, l’Ambasciatore in Serbia Luca Gori, ed il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, hanno firmato l’accordo che definisce le modalità di partecipazione della Sicilia all’Esposizione Internazionale Specializzata, in programma nella capitale serba dal 15 maggio al 15 agosto 2027.

Expo 2027 Belgrado, dal titolo “Giocare per l’umanità: sport e musica per tutti”, vedrà la partecipazione di circa 140 Paesi.

L’intesa firmata dà attuazione all’accordo quadro siglato il 24 giugno 2026 a Roma tra lo stesso Commissariato e il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga, finalizzato ad assicurare una partecipazione strutturata e coordinata dei territori italiani all’Expo.

La Regione Siciliana disporrà, dal 15 al 17 luglio 2027, di uno spazio espositivo personalizzato all’interno del Padiglione Italia e sarà protagonista di Giornate Regionali dedicate alla promozione del territorio, delle sue eccellenze e delle opportunità di collaborazione economica e internazionale.

«Con l’accordo per la partecipazione della Sicilia al Padiglione Italia vogliamo rafforzare i rapporti economici e istituzionali con l’Europa sud-orientale e i Balcani, un’area di crescente interesse strategico – ha affermato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani –. Il mio governo punta ad affiancare alla promozione delle nostre eccellenze nuove opportunità per le imprese siciliane, favorendo investimenti e collaborazioni. La Sicilia sta crescendo a un ritmo superiore alla media nazionale: il nostro compito è consolidare questi risultati, anche attraverso una maggiore presenza sui mercati internazionali».

«Expo 2027 Belgrado rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare a livello internazionale le eccellenze della Sicilia, una regione che si distingue per la straordinaria ricchezza del suo patrimonio storico, artistico e culturale, la qualità delle sue produzioni agroalimentari e le grandi potenzialità del suo tessuto economico e produttivo», ha dichiarato il Commissario per l’Italia, l’Ambasciatore Luca Gori. «La partecipazione della Sicilia – ha egli aggiunto – offrirà nuove occasioni per rafforzare i legami economici e commerciali tra Italia e Serbia, presentando ad un vasto pubblico internazionale un territorio che, grazie alla sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo, rappresenta da sempre un crocevia di culture, scambi e tradizioni, capace di coniugare un patrimonio millenario con una crescente vocazione all’innovazione ed allo sviluppo sostenibile».