Sicilia, 18enne fugge al posto di blocco e si schianta

Incidente a Catania al viale Vittorio Veneto, dove un motociclista di 18 anni è rimasto ferito dopo aver ignorato l’alt imposto dalla polizia. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di evitare un posto di blocco, allontanandosi a velocità sostenuta lungo l’arteria cittadina.

Lo schianto contro un’auto

Durante la fuga, il ragazzo ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un’automobile condotta da una donna. L’impatto è avvenuto all’altezza del distributore di carburante situato all’angolo con via Genova.

Il motociclista ha riportato traumi alle gambe ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Le informazioni disponibili non precisano le sue condizioni oltre alle lesioni riportate nell’incidente.

Accertamenti sulla fuga

Non è ancora chiaro per quale motivo il diciottenne abbia deciso di non fermarsi al posto di blocco. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili urbani, impegnati negli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto e sulle circostanze che hanno preceduto lo schianto.